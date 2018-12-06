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Никол Пашинян принял участие в неформальной встрече глав государств-членов СНГ


Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в Санкт-Петербурге принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, сначала состоялось протокольное фотографирование лидеров стран СНГ, а затем в рамках рабочего обеда были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках СНГ.




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