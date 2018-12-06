Арман Егоян опровергает слова Лукашенко: вопрос генсека ОДКБ не решен

Официальный Ереван опроверг заявления Александра Лукашенко о том, что пост генсека ОДКБ займет представитель Беларуси. Ранее об этом сказал Лукашенко в интервью российским СМИ после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщает Арменпресс, пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян отметил Sputnik Армения, что вопрос назначения генерального секретаря ОДКБ еще не решен.

"Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений", — сказал Егоян.

В Санкт-Петербурге в четверг прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Белорусский лидер после заседания сказал журналистам, что они "чуть ли не провели заседание ОДКБ". По его словам, (лидеры) в принципе решили проблему назначения генерального секретаря.