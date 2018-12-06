Guardian: Люксембург станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом

Люксембург станет первой страной в мире, в которой проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Со следующего лета, согласно решению переизбранного коалиционного правительства во главе с Ксавье Беттелем, отменяется плата за поездки на всех видах транспорта, включая автобусы, трамваи и пригородные поезда. Кроме того, в календаре Великого Герцогства Люксембурга появятся, как пообещали власти, еще два праздничных дня. Как передает Арменпресс, об этом сообщает британская газета The Guardian.

Такое решение власти Люксембурга, согласно сообщению, сделано на фоне острейшей проблемы пробок на дорогах. В самой столице проживают 110 тыс. человек, население всего герцогстве составляет 600 тыс. Однако ежедневно на работу в Люксембург приезжают несколько сотен тысяч человек из соседних стран - Германии и Франции, в результате чего движение на дорогах, прежде всего столицы, надолго встает.