Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

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Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 7-го декабря, исполняется 30 лет со дня разрушительного Спитакского землетрясения. В связи с эти, в Гюмри пройдут памятные мероприятия, в которых примут участие и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, члены правительства Армении, представители местных властей.

В здании мэрии Гюмри состоится выездное заседание правительства Армении, 7-е декабря будет объявлено Днем памяти и противостояния бедствиям.

В 11:41 прозвучат колокола церкви, состоится панихида по душам погибших во время Спитакского землетрясения. Выступит с посланием и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, губернатор Канзаса, США, Джефф Койлер.

В Гюмри пройдут показательные учения спасателей МЧС Армении. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, гости примут участие в откеытии предприятия легкой промышленности.

В Черной крепости в Гюмри состоится концерт, прозвучит «Реквием» Моцарта.

Сегодня, 7-го декабря, состоится пресс-конференция на тему “Избирательная кампания: оценки и наблюдения международных и армянских наблюдателей”. Сегодня, 7-го декабря, состоится пресс-конференция кандидатов в депутаты Армена Аракеляна и Ани Хачатряна; кандидатов в депутаты Левона Шириняна, Мариам Манукян и Айка Сукиасяна.

Сегодня, 7-го декабря, состоится объявление решения суда по вопросу меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

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