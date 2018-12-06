В Ереване проходит вторая встреча генеральных секретарей парламентов стран Восточного партнерства

6 декабря в Национальном Собрании Армеии стартовала вторая встреча генеральных секретарей парламентов стран Восточного партнерства, в которой участвуют генеральные секретари парламентов Армении, Грузии, Молдовы, Украины, представители аппаратов и Германского общества международного сотрудничества (GIZ).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, с вступительным словом выступил руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС Армении А.Сагателян.

С приветственной речью к участникам обратился Председатель НС РА А.Баблоян. По повестке заседания выступили Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в РА Берхард Матиас Кислер, генеральный секретарь парламента Грузии Г.Миканадзе, генеральный секретарь парламента Молдовы А.Попеску, генеральный секретарь парламента Украины П.Боднар, национальный координатор программы “Усиление парламентского управления в странах Восточного партнерства” Г.Ярмалоян.

Участники встречи согласились в том, что каждое решение должно приниматься консенсусом.

До осени 2019 г. председательствовать в структуре будет Грузия.

Решено следующую встречу провести в мае будущего года во Львове (Украина).

Встреча будет продолжена 7 декабря.