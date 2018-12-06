Мэр Еревана принял посла РФ Сергея Копыркина

Мэр Еревана Айк Марутян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республики Армения Сергея Копыркина. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, поприветствовав гостя, мэр Марутян выразил уверенность в том, что армяно-российские отношения и впредь будут развиваться и углубляться. В этом деле мэр придал также важность роли послов двух стран.

Поздравив Айка Марутяна с избранием на пост мэра, посол Копыркин в свою очередь отметил, что между Ереваном и крупнейшими российскими городами (Москва, Санкт-Петербург и др.) существует широкое поле для многостороннего сотрудничества. В связи с этим Айк Марутян указал на схожесть образа жизни и мышления жителей двух стран, что еще больше способствует развитию диалога в практических вопросах.

Участники встречи обсудили также вопросы, касающиеся сотрудничества между дипломатическими представительствами Еревана и Москвы и органами местного самоуправления.