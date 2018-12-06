Ара Баблоян поприветствовал участников второй встречи генеральных секретарей парламентов стран Восточного партнерства

Председатель НС А.Баблоян 6 декабря выступил с приветственным словом на проводимой в НС второй встрече генеральных секретарей парламентов стран Восточного партнерства.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, А.Баблоян подчеркнул важность проведения мероприятия в НС РА. Глава парламента поблагодарил грузинских коллег, генерального секретаря парламента Грузии Г.Миканадзе за инициирование данной платформы, а также Германское общество международного сотрудничества (GIZ) – за содействие реализации программ усиления потенциала парламентов. Председатель НС в своем выступлении отметил:

"Рад, что между аппаратом парламента РА и аппаратами парламентов ваших государств налажено широкое сотрудничество.

Парламент, как вы знаете, - один из главных институтов демократии, работа которого будет невозможна без обеспечивающего деятельность парламента аппарата. Кроме того, аппарат парламента играет главную роль в обеспечении бесперебойной и последовательной работы парламента, и не случайно аппарат считается институциональной памятью парламента.

Депутаты постоянно сменяются, приходят новые, часть которых – впервые. Основной их опорой должен стать именно аппарат. Новоизбранный депутат, приступая к законодательной деятельности, должен быть уверен, что в парламенте имеет поддержку, которая обеспечит его основную деятельность. Роль и значение аппарата, конечно, не ограничиваются этим. Мы, депутаты, после избрания, за весь срок пребывания в должности, опираемся именно на аппарат, а чем выше профессионализм аппарата, тем меньше у нас служебных забот.

Именно поэтому руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС РА столь высоко оценил как функции аппаратов, так и обязательства генеральных секретарей по руководству и развитию аппаратов парламентов.

В 2015 г. Республика Армения перешла к парламентской форме правления, что предполагает существенное повышение роли, полномочий и обязанностей парламента. Значительно изменились функции парламента, к которым прибавилась контрольная функция в отношении правительства, а столь важную функцию невозможно осуществлять без профессионального персонала.

В этом контексте мы начали и с успехом продолжаем развитие потенциала Аппарата НС РА, которое сопровождается уточнением функций, установлением новых функций и структурными реформами. В рамках этих реформ самая крупная программа, по-моему, - инициатива создания Аналитического центра НС. Наша цель – иметь орган, обеспечивающий постоянный мониторинг эффективности принятых законов, их анализ и оценку, а также представляющий аргументированные предложения по возможности применения в Армении международного законодательного опыта и традиций в любой сфере. Работа в этом направлении, разумеется, должна продолжаться.

С первого же дня вступления в должность Председателя НС я углубил трудовые отношения Председатель НС – Аппарат, и вовсе не случайно отказался от почти 80% полагающихся Председателю НС 25 советников, помощников и референтов. Был убежден, что Аппарат НС вполне достаточен для эффективной организации работ. Ныне с гордостью отмечаю, что моя надежда оправдалась и доказательство тому – проделанная за текущий период огромная работа.

Многоуважаемые генеральные секретари парламентов!

Завершая слово, хочу выразить особую признательность вам – за то, что всегда стоите за нами, законодателями, и обеспечиваете эффективность нашей деятельности.

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