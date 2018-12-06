Парламент Грузии утвердил обновленный регламент, согласно которому законодательный орган переедет в Тбилиси из Кутаиси (регион Имерети), передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

За поправки проголосовали 77 из 150 представленных в парламенте депутатов. Двое были против.

В регламенте прямо прописано местоположение парламента – город Тбилиси, и указан адрес старого здания законодательного органа, где с 2012 года нельзя было проводить пленарные заседания, лишь комитетские слушания.

Менять место работы депутатов можно будет только во время военного или чрезвычайного положения или если парламент не сможет нормально работать из-за проблем со зданием. Решение будет за председателем парламента.

Поправки вступят в силу после инаугурации пятого президента Грузии 16 декабря. Главой государства станет Саломе Зурабишвили.

Парламент переехал в Кутаиси в 2012 году на основе поправок в Конституцию Грузии, которые были внесены по инициативе правящей на то время партии "Единое национальное движение".

После смены власти, по итогам парламентских выборов в 2012 году, представители партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не раз поднимали вопрос о возвращении высшего законодательно органа Грузии в Тбилиси.

В конце 2017 года в Грузии приняли новые поправки в Конституцию, согласно которым в главном законе страны больше нет записи о том, что парламент должен заседать в Кутаиси.





