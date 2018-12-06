Пашинян уверен, что ОДКБ может не позволить Азербайджану податься искушению разрешить нагорно-карабахский конфликт военным путем

И.о. премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Санкт-Петербурга коснулся вопрос о генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности.

«По большому счету эта должность - просто повод поговорить о существующих проблемах, касающихся взаимных обязательств государств-членов организации. Мы хотим получить четкие ответы. Никто не может обвинить нас в невыполнении наших союзнических обязательств по какому-либо пункту. Как раньше, так и сейчас Армения доказала, что является верным союзником. К сожалению, мы не можем сказать то же самое обо всех наших коллегах по ОДКБ, поэтому мы говорим - давайте проясним наши отношения, мы союзники или нет. Если мы союзники, то мы должны выполнить все свои обязательства, но действия, которые в основном противоречат этим обязательствам, для нас неясны.

Мы должны знать, на кого мы можем положиться, а на кого - нет. Я уверен, что ОДКБ в состоянии не позволить Азербайджану податься искушению разрешить нагорно-карабахский конфликт военным путем. Теперь вопрос, планирует ОДКБ применять этот инструмент или нет? Это вопрос имеет для нас стратегическое значение. Вопрос генерального секретаря является второстепенной, третичной, даже менее важной проблемой. Пусть представитель Беларуси остается там вечно, но все наши взаимные обязательства будут выполнены», - как сообщает Арменпресс, сказал Никол Пашинян, добавив, что есть серьезные вопросы относительно видения стран ОДКБ в отношении Нагорного Карабаха.

«Когда мы уточним наши отношения в контексте этих вопросов, я могу гарантировать, что в наших отношениях никогда не будет никаких проблематичных моментов. Нам не нужны формальные статусы, нам нужны взаимные обязательства и полное выполнение этих обязательств», - сказал он.