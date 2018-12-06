Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-12-18

ЕРЕВАН, 6 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 декабря, курс доллара США сократился на 0.08 драмa и составил 485.12 драм. Курс евро сократился на 3.58 драмa и составил 550.03 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 7.27 драм. Курс британского фунта сократился на 4.13 драмa и составил 617.27 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 152.81 драмa и составила 19344.92 драм. Цена серебра выросла на 2.46 драмa и составила 226.86 драм. Цена платины сократилась на 2.07 драмa и составила 12539.96 драм.