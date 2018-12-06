Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян присутствовал на церемонии открытия нового здания генерального консульства Республики Армения в Санкт-Петербурге. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, оно расположено в центре города по адресу: Большой проспект Васильевского острова. Никол Пашинян прошелся по новому зданию консульства, ознакомился с созданными условиями.

Было отмечено, что здание консульства имело историческое значение и было построено в 1912 году. Здание площадью в 320 квадратных метров было безвозмездно предоставлено консульству Армении на 49 лет. Новое здание было полностью отремонтировано на средства местной армянской общины. Бывшая территория консульства была взята в аренду в 2000 году, территория составляла всего 100 квадратных метров и имела неудобные рабочие условия.

Никол Пашинян поздравил присутствующих с открытием нового здания консульства и выразил уверенность, что оно будет способствовать улучшению обслуживания армянской общины и эффективному функционированию консульства. “У армянского народа теплые чувства к Российской Федерации, и такие мероприятия укрепляют наши отношения. Я надеюсь, что в России будут открыты связанные с Арменией новые офисы, а российские инвестиции в нашу страну продолжат увеличиваться”, - отметил Никол Пашинян.