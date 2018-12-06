Samsung представил 5G-смартфон

Samsung представил прототип одного из самых быстродействующих смартфонов для сетей пятого поколения мобильной связи представили на проходящей в штате Гавайи конференции Snapdragon Technology Summit. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду интернет-портал Cnet.com, специализирующийся на новинках электроники.

Эти сети, как отметил на конференции президент компании Qualcomm Кристиано Амон, "заложат основы для использования смартфонов, а позднее - автомашин и практически всех типов электронных устройств".

Как отметил портал Cnet.com, мобильные сети пятого поколения ускорят передачу информации от 10 до 100 раз, и смартфоны смогут более эффективно использовать приложения, в том числе и те, что созданы на основе технологии дополненной реальности. Сети 5G обеспечат также возможность для коммуникации между беспилотными автомобилями и с системами управления дорожным движением.