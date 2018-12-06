В Париже временно закрыли Сорбонну из соображений безопасности

Центральное здание известного французского университета Сорбонна, расположенного в Латинском квартале Парижа, закрыто в рамках мер безопасности, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Здание Сорбонны закрыто для учащихся и для всего персонала на весь четверг по решению ректората университета", - говорится в твиттере образовательного учреждения.

Радиостанция Europe 1 отмечает, что решение о закрытии главного здания университета было принято после того, как группа активистов попыталась проникнуть на территорию Сорбонны.

"Объект был закрыт в качестве меры безопасности, занятия отменены", - подчеркнули в руководстве университета.

Сорбонна - не единственное французское высшее учебное заведение, работа которого в четверг оказалась затруднена. В некоторых других университетах, а также школах активисты также попытались организовать акции протеста, блокируя вход в заведения.

Подобные акции участились на фоне протестов движения "желтые жилеты", которому студенты выражают таким образом поддержку.