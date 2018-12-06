Я оптимистично настроен по поводу будущего армяно-итальянских отношений։ Армен Саркисян

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял вице-председателя Сената Италии Паолу Таверка и возглавляемую ею делегацию, в которую входят сенаторы Джианука Кастальди, Вито Ватуоне, Мауро Дель Барба.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Армении, они находятся в Армении в составе наблюдательской миссии ОБСЕ для осуществления мониторинга на внеочередных парламентских выборах 9 ноября.

Отметив, что Армения сегодня находится в периоде ключевых изменений, Президент Саркисян отметил важность прогресса в деле укрепления демократии и выразил уверенность, что выборы пройдут свободно и справедливо.

Собеседники говорили также об армяно-итальянских отношениях, высказали обще мнение, что они успешно развиваются.

Президент Саркисян сказал, что настроен оптимистично по поводу будущего двусторонних отношений.

Он особо подчеркнул существующий большой потенциал в сферах экономики и культуры, указав на необходимость расширения сотрудничества. Отметив, что в Армении уже действуют итальянские компании, а несколько компаний проявили интерес к нашей стране, Президент Республики сказал, что, учитывая членство Армении в Евразийском экономическом союзе, она может играть роль моста между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, что открывает перед иностранными предпринимателями и инвесторами новые возможности.