Пашинян сообщил главам стран ЕАЭС о намерении развивать технологические сферы экономики Армении

Правительство Армении твердо намерено развивать технологические сектора экономики Армении.

Как передает Арменпресс, так сказал и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян в своем выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

«IT-сфера —самая быстроразвивающаяся в нашей экономике, и это возможное конкурентное преимущество нашей страны. В этом плане цифровая повестка ЕАЭС представляет для нас особый интерес. Она полностью совпадает с нашими приоритетами, и мы заинтересованы в том, чтобы полноценно реализовать ее», - подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что Армения придает особое значение диверсификации внешних экономических отношений.

«Мы всецело поддерживаем «Основные направления международной деятельности ЕАЭС в 2019г.» и усилия, направленные на расширение географии договоров о свободной торговле. Мы считаем первоочередным сотрудничество с государствами ЕАЭС, а также с теми странами, которые являются нашими непосредственными торговыми партнерами», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян также добавил, что Армения готова стать эффективной площадкой развития торговли и экономических связей с Ираном.

«Мы готовы также играть активную роль в переговорах вокруг соглашения о свободной торговле с Египтом. Мы заинтересованы в том, чтобы договоры с Ираном и Китаем вступили в силу как можно раньше. Правительство Армении завершает внутреннюю процедуру ратификации этих документов, и уже скоро, после парламентских выборов, они будут представлены на утверждение в Национальное собрание», - отметил он.