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Пашинян сообщил главам стран ЕАЭС о намерении развивать технологические сферы экономики Армении


Правительство Армении твердо намерено  развивать    технологические сектора  экономики Армении.

Как передает Арменпресс, так  сказал и.о. премьер-министра РА Никол  Пашинян в  своем выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.     

«IT-сфера —самая быстроразвивающаяся в нашей  экономике, и это возможное  конкурентное  преимущество нашей  страны. В  этом плане  цифровая повестка ЕАЭС представляет для  нас особый  интерес. Она полностью совпадает с  нашими приоритетами, и мы  заинтересованы  в  том, чтобы полноценно реализовать ее», - подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что Армения  придает особое  значение  диверсификации внешних экономических отношений.  

«Мы  всецело поддерживаем «Основные направления  международной  деятельности ЕАЭС в 2019г.» и усилия, направленные  на расширение  географии договоров  о свободной  торговле. Мы  считаем первоочередным сотрудничество с государствами ЕАЭС, а также с теми странами, которые  являются нашими непосредственными торговыми партнерами», - сказал Пашинян. 

Никол Пашинян также добавил, что Армения  готова стать эффективной  площадкой развития  торговли и экономических связей  с Ираном.

«Мы  готовы также играть активную роль в  переговорах вокруг соглашения о свободной  торговле  с  Египтом. Мы  заинтересованы  в  том, чтобы  договоры  с  Ираном и Китаем  вступили в силу  как  можно раньше. Правительство Армении завершает внутреннюю процедуру  ратификации этих документов, и уже  скоро, после  парламентских выборов, они будут представлены на утверждение  в  Национальное собрание», - отметил он.

 

 




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