Стороны вооруженного конфликта в Йемене подписали договор об обмене пленными

Стороны вооруженного конфликта в Йемене - правительство и представители мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) - договорились об обмене пленными. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг журналистам спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс.

"Подписан договор об обмене пленными. Это важно для тысяч семей, позволит им воссоединиться, - отметил он. - Это показывает эффективность переговоров между сторонами".

По данным Agence France-Presse, в ходе запланированного обмена 1,5 - 2 тыс. военнослужащих проправительственных сил предполагается обменять на 1 - 1,5 тыс. бойцов "Ансар Аллах".

Новый раунд консультаций по Йемену начался в столице Швеции в четверг.