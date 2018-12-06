Председательство в ЕАЭС переходит к Армении

Находящийся в Санкт-Петербурге с рабочим визитом и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как передает Арменпресс, в заседании приняли участие президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана СуоронбайЖээнбеков, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Вначале участники заседали в узком формате, а затем в расширенном. Они подвели итоги ежегодной деятельности ЕАЕС во время председательства России, подчеркнули ключевые направления дальнейшего углубления евразийской интеграции, такие как торговля, энергетика и цифровая повестка дня.

В частности, они коснулись мер, направленных на устранение барьеров и ограничений, создание единого рынка товаров и услуг, обеспечение условий для свободного перемещения капитала и рабочей силы, сближение валютной и финансово-кредитной политики стран ЕАЭС, а в будущем – создание единого финансового рынка, реализации цифровой повестки, создание единого рынка нефтепродуктов и т.д.

Руководители государств-членов ЕАЭС рассмотрели также вопросы, касающиеся текущих и организационных вопросов.

Было принято решение председательство ЕАЭС в 2019г. передать Армении.



