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Председательство в ЕАЭС переходит к Армении


Находящийся в Санкт-Петербурге с рабочим  визитом и.о. премьер-министра РА  Никол Пашинян принял участие  в  очередном  заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как  передает Арменпресс, в заседании приняли участие президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана СуоронбайЖээнбеков, а также председатель коллегии  Евразийской экономической комиссии  Тигран Саркисян.

Вначале  участники заседали в узком формате, а затем в расширенном. Они подвели итоги ежегодной деятельности ЕАЕС во время председательства России, подчеркнули ключевые направления дальнейшего углубления евразийской интеграции, такие как торговля, энергетика и цифровая повестка дня.

В частности, они коснулись мер, направленных на устранение барьеров и ограничений, создание единого рынка товаров и услуг, обеспечение условий для свободного перемещения капитала и рабочей силы,  сближение валютной  и финансово-кредитной  политики стран ЕАЭС, а в будущем – создание  единого финансового рынка, реализации цифровой  повестки, создание единого рынка нефтепродуктов  и т.д.

Руководители государств-членов ЕАЭС рассмотрели также вопросы, касающиеся текущих и организационных вопросов.

Было принято решение председательство ЕАЭС в 2019г. передать Армении.

 

 

 


 

 

 




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