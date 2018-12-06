Британия с пятницы приостанавливает действие программы выдачи так называемых "золотых виз", которые дают право иностранным инвесторам получить вид на жительство в стране. Решение объясняется борьбой с финансовыми преступлениями, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Виза инвестора Tier 1 появилась в 2008 году с целью привлечь в Британию богатых людей, проживающих за пределами ЕС.

Чтобы получить эту визу, необходимо было инвестировать по меньшей мере 2 млн фунтов в экономику страны - как правило, это выражается в покупке государственных ценных бумаг или акций местных компаний в первые три месяца после переезда в Британию. Но программу начали критиковать из-за опасений, что ее используют для отмывания денег.

В правительстве пообещали, что "золотые визы" начнут выдавать вновь после того, как появится система проверки происхождения финансов.