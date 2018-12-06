Путин предложил странам ЕАЭС повысить экономический суверенитет

Президент России Владимир Путин предложил странам ЕАЭС подумать о создании общей расчетной инфраструктуры.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, так сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

"Предлагаем проработать вопрос о создании в ЕврАзЭС общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий. Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем стран ЕАЭС, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют. Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета", - сказал Путин.

Также президент России заявил, что создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов на пространстве Евразийского экономического союза позволит увеличить ВВП стран "пятерки" на $9 млрд.