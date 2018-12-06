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Путин предложил странам ЕАЭС повысить экономический суверенитет


Президент России Владимир Путин предложил странам ЕАЭС подумать о создании общей расчетной инфраструктуры.

Как передает Арменпресс со ссылкой  на  ТАСС,  так  сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.    

"Предлагаем проработать вопрос о создании в ЕврАзЭС общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий. Это   позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем стран ЕАЭС, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют. Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета", - сказал  Путин.

Также президент России заявил, что создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов на пространстве Евразийского экономического союза позволит увеличить ВВП стран "пятерки" на $9 млрд.

 




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