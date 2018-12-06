ОБСЕ готова выступить посредником для разрешения ситуации в Азовском море

ОБСЕ готова выступить в качестве посредника при разрешении ситуации в Азовском море. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь организации Томас Гремингер.

"Стремление к мирному и долгосрочному решению кризиса на Украине является одним из приоритетов ОБСЕ. Я обеспокоен недавними событиями, я призываю стороны действовать сдержанно и решать свои расхождения дипломатическими путями. ОБСЕ представит своё посредничество и средства предотвращения конфликтов для облегчения этих напряжений", - заявил он, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ, открывшемся в четверг в Милане.