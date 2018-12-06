Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Финляндии Саули Ниинистё по случаю национального праздника – Дня Независимости Финляндии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА,Армен Саркисян выразил уверенность, что положительная динамика армяно-финских отношений не только сохранится, но и установится плодотворное сотрудничество в ряде отраслей – в интересах двух стран и народов.