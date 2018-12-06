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Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Финляндии Саули Ниинистё


Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное  послание  президенту  Финляндии Саули Ниинистё по случаю национального праздника – Дня  Независимости Финляндии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,Армен Саркисян выразил уверенность, что положительная динамика армяно-финских отношений  не  только сохранится, но и установится плодотворное  сотрудничество в  ряде отраслей – в интересах двух стран и народов.

 




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