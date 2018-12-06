Названы лучшие рестораны мира

Сайт для путешественников TripAdvisor опубликовал рейтинг лучших ресторанов мира.

Эксперты, используя определенный алгоритм, проанализировали количество отзывов и оценки ресторанов по всему миру, поставленные пользователями сети за 2018 год. На первом месте в списке 25 лучших заведений оказался французский ресторан Au Crocodile. Второе и третье места заняли испанские рестораны — Martin Berasategui и El Celler de Can Roca. Все три места отмечены звездами Michelin,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Также в рейтинг мировых лидеров вошли два ресторана из Китая и США, по одному из Мексики, ЮАР, Новой Зеландии, Таиланда, Перу, Индии, Нидерландов, Аргентины и Канады.