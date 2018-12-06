В Высоковольтных электрических сетях ожидается сокращение штатов на 150-160 человек

В Высоковольтных электрических сетях Армении в ближайшее время ожидается сокращение штатов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегин Баграмян.

"Планируется сократить порядка 150-160 сотрудников. Можно сказать, что они не столь уж и были заняты в деятельности Высоковольтных электрических сетей. Количество сотрудников достигает 163 тысяч, параллельно есть 90 внештатных сотрудников, работающих на контрактной основе. Но непонятно, почему их до сих пор держат", — сказал Баграмян.

Кроме того, уже сегодня, 6 декабря сотрудникам будет представлен новый директор Высоковольтных электросетей.