Одного из попавших в Сисиане в снежную лавину военнослужащих пока не нашли
Снежная лавина накануне накрыла группу армянских военнослужащих в Сисиане. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, на данный момент продолжаются поиски одного из них. "Военнослужащие попали под лавину, мы уже обнаружили всех, кроме одного. На данный момент ведутся поисковые работы", - сказал Ованнисян.
Он отметил, что состояние здоровья обнаруженных военнослужащих оценивается как нормальное.
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