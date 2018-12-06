Samsung обогнал iPhone в рейтинге лучших смартфонов 2018 года

Роскачество совместно с экспертами Международной ассоциации организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (International Consumer Research & Testing, ICRT) составили рейтинг лучших смартфонов 2018 года. Об этом ведомство сообщило в четверг.

Тройку лидеров сформировали модели Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS. В первую девятку также вошли Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8, Huawei Mate 20 Pro, iPhone XR, Samsung Galaxy S8+, а десятое место делят iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

"Смартфоны были проверены по 229 параметрам качества и безопасности мобильных устройств", - отметили в Роскачестве. В числе важных характеристик ведомство указало качество дисплея, процессор, прочность, качество камеры, скорость зарядки и другие.

Всего за время совместной работы Роскачество и ICRT протестировали 415 моделей смартфонов.