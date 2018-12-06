Время в Ереване: 11:07:36,   6 Декабрь

Правительство Армении разрешило ввозить праворульные автомобили, переставлять руль и эксплуатировать их


Правительство Армении разрешило ввозить до 1-го марта 2019 года праворульные автомобили, затем переставлять руль в течение 6 месяцев, растаможить, поставить на учет  и эксплуатировать их. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 6-го декабря. Вопрос доложил замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Баграт Бадалян.

Решение было принято на основе обсуждений вопроса с инициативой «Право руля».


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации