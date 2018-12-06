Правительство Армении разрешило ввозить праворульные автомобили, переставлять руль и эксплуатировать их

Правительство Армении разрешило ввозить до 1-го марта 2019 года праворульные автомобили, затем переставлять руль в течение 6 месяцев, растаможить, поставить на учет и эксплуатировать их. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 6-го декабря. Вопрос доложил замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Баграт Бадалян.

Решение было принято на основе обсуждений вопроса с инициативой «Право руля».