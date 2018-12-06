У военной базы на юго-востоке Ирана произошел взрыв

Взрыв прогремел в четверг около военной базы в городе Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Мохаммад Хади Мараши.

"Сегодня утром около военной базы в Чабахаре было приведено в действие взрывное устройство. В результате пострадали несколько человек", - сказал Мараши. По его словам, "бомба была установлена внутри автомобиля".

По данным агентства Tasnim, по меньшей мере три человека стали жертвами взрыва,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в районе взрыва слышны звуки выстрелов.