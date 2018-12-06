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Голубой бриллиант в платиновой оправе стал самым дорогим лотом аукциона в Нью- Йорке


Бриллиант насыщенного голубого цвета продан в среду на аукционе драгоценных камней и ювелирных изделий Cristie's в Нью-Йорке за $18,3 млн. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в пресс-службе аукционного дома. Первоначально этот яркий бриллиант в 8,08 карат в платиновой оправе оценивался в $13-18 млн.

Вторым по стоимости лотом аукциона стало ожерелье из платины и розового золота с редким розовым бриллиантом в 15,56 карат, оно было продано за $9,5 млн,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщили в аукционном доме, общая сумма, вырученная в ходе состоявшегося в среду аукциона редких драгоценностей, составила $69,2 млн.




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