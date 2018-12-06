69,4% избирателей проголосуют за блок «Мой шаг»: Опрос GALLUP

Согласно проведенным в Армении последним опросам, 75,7% избирателе примут участие в парламетских выборах, 14.6% сказали, что скорее примут участие, и только 5,7% точно не будут этого делать. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор армянского представительства «GALLUP International association» - ООО «Эм Пи Джи» Арам Навасардян, представив результаты опросов 1-4-го декабря.

«69,4% избирателей, которые примут участие в выборах, проголосуют за блок «Мой шаг»; 5,7% - за ППА, 3.8% - за «Светлую Армению»»,- сказал он.

По его словам, за партию «Сасна црер» проголосуют 1.4%, за РПА - 1.3%, за АРФД - 1.2%, за блок «Мы» - 0.8%, за партию «Оринац Еркир» - 0.4%, СДП «Решение гражданина» - 0.3%, за партию «Национальный прогресс» - 0.1%, за партию ХД Возрождение – никто голосовать не будет.

Опросы проводились с глазу на глаз, охвачено было 1100 человек. Проводилась многоступенчатая выборка по квотам, во всех территориальных подразделениях Армении - пропорционально.