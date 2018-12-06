Следственный комитет предпринимает меры по выяснению личности лица, допустившего попытку домогательства в отношении несовершеннолетней

В следственном отделе Аван-Нор-Норка СК Армении предпринимаются меры по выяснению личности лица, допустившего попытку домогательства в отношении несовершеннолетней. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

На основании сообщения, сделанного гражданином, в отделении полиции Нор-Норка было возбуждено уголовное дело, расследование по которому ведется в следственном отделе Аван-Нор-Норка СК Армении.

В ходе расследования были изучены данные из видеокамер, расположенных вблизи места покушения. Предпринимаются меры по обнаружению лица, запечатленного в записях видеокамер.

Просим указанное лицо явиться в орган следствия, если же кто-то имеет сведения об этом лице и о его местонахождении, просьба сообщить в следственнуй отдел Аван-Нор-Норка СК Армении.