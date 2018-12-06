Этюд Рембрандта с отпечатками пальцев художника продали на аукционе за $12,1 млн

Малоизвестный набросок Рембрандта ван Рейна (1606-1669) "Этюд головы юноши" стал самым дорогим из лотов, проданных в среду на лондонских торгах Sotheby's работами "старых мастеров". Как говорится в распространенном аукционным домом сообщении, ушла с молотка за £9,48 млн ($12,1 млн).

Размеры картины, написанной маслом на дубовой доске, составляют всего 25 на 20 см. Специалисты относят ее к 1655 году, указывая, что это один из семи набросков Рембрандта, изображающих Иисуса в образе юноши. Небывалый ажиотаж, развернувшийся в ходе торгов, связан с тем, что на первичном слое краски были обнаружены два отпечатка пальцев, которые, по оценкам экспертов, вполне могли принадлежать самому Рембрандту,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Харменс ван Рейн Рембрандт (1606-1669) - один из крупнейших представителей золотого века голландской живописи. Родившийся в семье мельника он начал учиться изобразительному искусству в начале 20-х годов XVII века, а уже в 1630-е годы получил широкую известность благодаря картине "Урок анатомии доктора Тюльпа" (1632).