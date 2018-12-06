Правительство Армении объявило о призыве офицерского состава запаса медицинской службы ВС Армении

Правительство Армении объявило в декабре о призыве офицерского состава запаса медицинской службы ВС Армении, для врачей мужского пола в возрасте до 35 лет, установив обязательный срок прохождения службы в 2 года. Как передает «Арменпресс», решения об этом было принято на заседании правительства 6-го декабря. Решением устанавливается число подлежащих призыву – до 70 врачей-специалистов. Вопрос доложил и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян.

В то же время, до 31-го декабря состоится демобилизация ранее призванных военнослужащих офицерского состава запаса.