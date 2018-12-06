Завершено следствие по делу о получении взятки сотрудниками КГД Армении

Завершено следствие по делу о получении взятки в размере 1 млн драмов тремя сотрудниками Комитета по госдоходам Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Особой следственной службы СК Армении.



Обвинение в получении взятки в размере 1 млн драмов было ранее предъявлено начальнику 10-го отдела проверок управления-инспекции мелких налогоплательщиков Комитета по госдоходам Армении С. Э., заместителю начальника отдела С.А. и сотруднику того же отдела В.Л. по признакам пунктов 1-го, 2-го и 3-го части 3-й статьи 311-й (Получение взятки с вымогательством группой лиц по предварительному сговору в крупных размерах) Уголовного кодекса Армении.

В сообщении отмечается, что заместитель отдела С.А. вступил в предварительный сговор с начальником отдела С.Э. и главным налоговым инспектором отдела В.Л. для получения взятки в крупных размерах от фактического руководителя одной из осуществляющих предпринимательскую деятельность ООО.



15-го октября С.А. и В.Л. встретились с руководителем компании и безосновательно обвинили последнего в совершении ряда нарушений. После этого С.А. потребовал от главы компании явиться на следующий день на место его работы. 16-го октября С.А. в ходе встречи с предпринимателем вновь завел разговор о якобы имевших место нарушениях. После чего, угрожая пресечением деятельности компании путем выявления несуществующих нарушений, лично потребовал взятку в размере 250-300 тысяч драмов в месяц (с сентября по декабрь 2018 года).



19-го октября С.А. договорился с предпринимателем о получении взятки в размере 1 млн драмов за то, чтобы со стороны начальника отдела и главного налогового инспектора не чинились препятствия деятельности компании в период с сентября по декабрь 2018 года.



Согласно договоренности, 22 октября, около 14:50, С.А. в своем рабочем кабинете встретился с главой ООО и лично от него получил взятку в 1 млн драмов, после чего позвонил начальнику отдела С.Э. для организации его встречи с предпринимателем с целью предоставления гарантий свободной деятельности. Однако во время телефонного разговора С.А. был задержан сотрудниками ГУБОП Полиции Армении, а сумма, переданная в качестве взятки, была обнаружена и изъята.



Следователем Особой следственной службы было предъявлено ходатайство в суд общей юрисдикции Еревана о выборе меры пресечения для С.А., В.Л. и С.Э в виде ареста. Ходатайство было удовлетворено и трое сотрудников Комитета были арестованы.



Следствие по уголовному делу завершено. Дело с обвинительным заключением передано прокурору с ходатайством об отправке в суд.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.