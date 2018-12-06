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Фирмы, занимающиеся техосмотром, возместили нанесенный государству ущерб в размере 598 млн 999 тысяч драмов


В территориальных подразделениях СК Армении продолжаются следственные и процессуальные мероприятия по выявлению всех злоупотреблений, допущенных фирмами, занимающимися техосмотром транспортных средств. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении. В различных областях Армении фирмы, занимающиеся техосмотром транспортных средств на основе лицензий, выданных Министерством транспорта, связи и информационных технологий Армении, допустили ряд явных злоупотреблений, что нанесло государству большой ущерб.

В частности, подделывались документы об обязательном техосмотре, и, без проведения осмотра, эти фирмы присваивали особо крупные суммы.

По данным фактам в территориальных подразделениях СК Армении были возбуждены уголовные дела по ст. 178, 325 и 315 УК Армении.

В данный момент, по указанным эпизодам расследуется 26 уголовных дел. По положению на 6-е декабря, фирмы, занимающиеся техосмотром, возместили ущерб в размере 598 млн 999 тысяч драмов, нанесенный государству.

Расследованиее продолжается.


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