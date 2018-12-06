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Маск показал видео падения ступени Falcon 9 в океан


Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан. Об этом сообщил в Twitter основатель компании SpaceX Илон Маск. Он также разместил видео с камеры, закрепленной на корпусе ступени.

«Двигатели стабилизировали вращение ракеты как раз вовремя, поэтому она не получила повреждений при посадке на воду! Корабли на пути к спасению Falcon», — рассказал предприниматель,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Ракета была запущена 5 декабря с базы ВВС США во Флориде с космическим кораблем Dragon, который должен доставить на МКС продовольствие и материалы для научных работ и экспериментов.

 

 




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