Маск показал видео падения ступени Falcon 9 в океан

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан. Об этом сообщил в Twitter основатель компании SpaceX Илон Маск. Он также разместил видео с камеры, закрепленной на корпусе ступени.

«Двигатели стабилизировали вращение ракеты как раз вовремя, поэтому она не получила повреждений при посадке на воду! Корабли на пути к спасению Falcon», — рассказал предприниматель,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Ракета была запущена 5 декабря с базы ВВС США во Флориде с космическим кораблем Dragon, который должен доставить на МКС продовольствие и материалы для научных работ и экспериментов.