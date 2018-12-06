Комитет госимущества Армении полностью переходит на систему электронного аукциона. Как передает «Арменпресс», об этом сказал председатель Комитета госимущества Армении Нарек Бабаян, подводя итоги своей деятельности на этом посту.

«Основы для проведения электронного аукциона были созданы еще при прежних властях. Сейчас Комитет госимущества Армении полностью переходит на систему электронного аукциона. Человеческиий фактор будет исключен, коррупционные риски будут исключены»,- сказал он. По его словам, система электронного аукциона – по непонятным причинам, не всегда действовала при прежних властях.

После несостоявшихся аукционов стоимость имущества падала на 20%, были случаи, когда имущество продавалось после 5 отсрочек, с понятно заниженной ценой. Есть подозрения, что это делалось в сговоре с конкретными покупателями, а сейчас переход на систему электронного аукциона исключит подобные возможности.

Как сказал председатель Комитета госимущества Армении Нарек Бабаян, важно повысить эффективность управления госимуществом, для чего необходимо иметь инвентаризационные базы. Создание таких баз тоже было начато еще при прежних властях. Однако и здесь были проблемы: были раздуты расходы и пр.

Комитет госимущества Армении планирует ряд изменений в решениях правительства и законах. В частности, в Армении имеется около 8800 единиц госимущества, находящихся в ведении различных ведомств, что приводит к информационному дисбалансу. Как сказал председатель Комитета госимущества Армении Нарек Бабаян, было бы правильно собрать все имущество в одном месте. И он выступит с подобной инициативой, так как это позволит работать эффективнее и оперативнее.

Анна Григорян