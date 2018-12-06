Неработающую государственную машину мы сделаем эффективной, однако кадровой резни не будет: Тигран Авинян подводит итоги предвыборной кампании

Превратить Армению из аграрно-сырьевой страны в страну с мощной промышленностью и экспортом высокотехнологичной продукции. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал кандидат от блока «Мой шаг», и.о. вице-премьера Тигран Авинян, подводя итоги предвыборной кампании.

- Г-н Авинян, до конца предвыборной кампании осталось несколько дней. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете ее ход – как для блока «Мой шаг», так и для себя лично?

- Кампания блока «Мой шаг» - активная и динамичная. Наши кандидаты проводят встречи и обсуждения с избирателями, представляют нашу программу во время интервью, дебатов и пр. Лично я должен попросить прощения, поскольку не успеваю полномерно участвовать в агиткампании, исполняя свои непосредственные служебные обязанности. Стараюсь общаться с людьми вечерами, после работы.

- Видите ли вы программную предвыборную борьбу между политическими силами, участвующими в выборах?

- Думаю, граждане могли ознакомиться с программами различных политических сил. Они освещались и в СМИ, и в соцсетях, на встречах, шествиях и пр. Эта агиткампания отличается обилием дебатов, в том числе, на самом высоком уровне, что само по себе означает изменение культуры. Я принимал участие в 2 дебатах.

- Г-н Авинян, звучат мнения о том, что основная борьба разворачивается, кажется, между блоком «Мой шаг» и РПА. Не затеняет ли «перестрелка» диспут по программным вопросам?

- Конечно, данная кампания – не идеальная: хотелось бы больше внимания обращать на программы политических сил. Мы старались максимально представить свою программу.

Что касается программных споров с РПА, то это невозможно, поскольку они говорят обо всем, кроме программ и концепций. Почему? Потому что таковых у них не имеется. В прошедшие 20 лет РПА провалила программную борьбу, управление страной, экономику, и, как показывают последние события, так ничего и не усвоила.

Да, программный дискурс был несколько затенен, поскольку РПА постоянно выдвигала в наш адрес необоснованные обвинения, фальшивки, что требовало четких ответов – что мы и делали.

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Анна Гзирян