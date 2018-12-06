Главный финансовый директор Huawei Technologies арестована в Канаде

Канада арестовала главного финансового директора китайской компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн, которой грозит экстрадиция в США по подозрению в нарушении торговых санкций США против Ирана, сообщает The Globe and Mail.

"Ванчжоу Мэн была арестована в Ванкувере 1 декабря. США просят ее экстрадиции. Слушание о залоге назначено на пятницу", - сообщил изданию представитель департамента юстиции Айан Маклеод.

Уточняется, что Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Ее арест в Ванкувере произошел по запросу властей США,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Источник газеты, осведомленный об аресте, сообщил, что правоохранительные органы США утверждают, что В.Мэн пыталась уклониться от торгового эмбарго США против Ирана.