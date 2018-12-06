Пашинян думает, что формат больших предвыборных дебатов должен быть закреплен в избирательном законодательстве

Формат больших предвыборных дебатов с участием лидеров политических сил должен быть закреплен в избирательном законодательстве – как необходимое и обязательное условие. Как передает «Арменпресс», подобное мнение выразил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Думаю, что в новом ИК Формат больших предвыборных дебатов с участием лидеров политических сил должен быть закреплен в избирательном законодательстве – как необходимое и обязательное условие. Вчерашние дебаты состоялись. Это новая Армения! Духов!»,- пишет он на своей странице в Facebook.