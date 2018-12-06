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Два американских военных самолета упали в Тихий океан во время заправки в воздухе


Два самолета Корпуса морской пехоты США упали в океан в сотнях километров к востоку от берегов Японии во время дозаправки в воздухе.

Инцидент произошел с самолетом-заправщиком KC-130 и истребителем-бомбардировщиком F/A-18. На борту самолетов в общей сложности находились семь человек, одного из них на данный момент удалось найти живым, сообщили корреспонденту Би-би-си в Корпусе морской пехоты,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Сейчас спасенный военнослужащий проходит медицинский осмотр на базе морской пехоты Ивакуни на юге Японии. Поисково-спасательные службы Морских сил самообороны Японии и американская авиация продолжают поиск шести других американских морпехов, находившихся в самолетах, сообщили в американской морской пехоте.

Инцидент произошел в 200 милях (322 км) от японского побережья.

В "Твиттере" корпуса морской пехоты говорится, что крушение произошло в 2 ночи по местному времени (17:00 по Гринвичу 5 декабря). Военные проводят расследование причин происшедшего.

 




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