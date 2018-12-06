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США отправят военный корабль в Черное море на помощь Украине


США начали готовить к отправке военный корабль, чтобы поддержать Украину в Керченским проливе. Об этом сообщает CNN.

Американские военнослужащие попросили Государственный департамент СШАуведомить Турцию о появлении военного корабля в Черном море. Америка обязана предупредить об этом Турцию не менее чем за 15 дней в соответствии с конвенцией Монтре от 1936 года, регулирующую судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Комментируя ситуацию в Керченском проливе, президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на поддержку США. «Американский флот всегда готов ответить, когда его зовут», — заявил представитель флота Кайл Рейнс, курирующий операции в регионе.

 

 




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