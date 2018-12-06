Налог на топливо во Франции не будет повышаться в течение всего 2019 года

Топливный налог не будет повышаться во Франции в течение всего следующего года. Об этом сообщил в среду министр экологического перехода Франсуа де Рюжи, выступая в прямом эфире телеканала BFM.

"Повышение налога на топливо аннулировано на весь 2019 год", - сказал он.

Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о мерах, принимаемых правительством в ответ на требования "желтых жилетов". В частности, он сообщил, что на шесть месяцев будет отложено введение дополнительного налога на бензин и дизельное топливо, отменено повышение стоимости технического осмотра автомобилей, временно заморожены тарифы на электроэнергию и газ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) в среду вечером одобрило пакет налоговых мер, предложенных правительством. Теперь свою позицию по этому вопросу должен высказать Сенат (верхняя палата парламента).