Европейские индексы - 05-12-18

МОСКВА, 6 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.19% и составил 11200.24 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.36% и составил 4944.37 пункта, британский FTSE снизился на 1.44% и составил 6921.84 пункта, а российский RTSI снизился на 0.25% и составил 1153.00 пункта.