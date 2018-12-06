«Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»: Генрих Мхитарян стал автором голевой передачи

В 15-м туре чемпионата Англии лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед», со счетом - 2:2. Как передает «Арменпресс», полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян вышел на замену в перерыве, при счете 1:1, заменив Аарона Рэмзи.

На 68-й минуте с передачи Мхитаряна отличился вышедший на замену Александр Ляказетт, который вывел лондонский «Арсенал» вперед, однако уже в следующей атаке «Манчестер Юнайтед» сумел сравнять счет. После этого тура лондонский «Арсенал», набрав 31 очко, оказался на 5-м месте.