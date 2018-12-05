В Милане стартовала встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана

В Милане при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шоффера (США) стартовала встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД Армении на своей странице в Facebook.

На встрече также присутствует личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.