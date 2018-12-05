Пашинян считает необходимым уточнение обязательств стран внутри ОДКБ

ОДКБ является очень важной для Армении структурой. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в интервью «Вести-24» исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, отметив, что целью его правительства является повышение авторитета структуры.

«Самое главное для нас - сделать наше членство в ОДКБ более эффективным. Вы знаете, что ситуация в нашем регионе не устойчивая, а ОДКБ является системой безопасности. Члены ОДКБ де-юре являются стратегическими партнерами. Нам очень важно прояснить взаимные обязанности членов ОДКБ в отношении друг друга. Это важный для нас вопрос», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что, конечно, с военной и стратегической точки зрения главным партнером Армении в ОДКБ является Российская Федерация, но очень важно уточнить позиции и других партнеров, в частности, в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

«К сожалению, на протяжении многих лет у нас была ситуация, когда государства-члены голосовали против интересов Армении в международных организациях. Однако мы не голосовали против интересов наших партнеров. Необходимо синхронизировать этот процесс. Необходимо обсудить и решить эту проблему. А это можно сделать посредством диалога и переговоров», - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что в эти дни много внимания уделяется выборам генерального секретаря ОДКБ, но в действительности это только верхняя часть айсберга.

«Это не самый важный вопрос, гораздо важнее суть организации», - сказал он.