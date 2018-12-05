Никол Пашинян присутствовал на открытии завода по производству бытовой техники

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в общине Мердзаван Армавирской области присутствовал на церемонии открытия завода ЗАО “Ай Эм Джи Групп” по производству бытовой техники. Это совместная армяно-ливанско-сирийская инвестиционная программа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян прошелся по территории завода, ознакомился с оборудованием, условиями работы и программами.

Исполняющему обязанности премьер-министра сообщили, что первоначальные капиталовложения и операционные расходы составляют 4,5 млн долларов США. На начальном этапе завод будет иметь 70-80 рабочих мест и ежегодно будет производить 126 тыс единиц бытовой техники: телевизоров, стиральных машин, кондиционеров, холодильников и оборудований. Инвестиционная программа будет реализована в 3 этапа: на первом этапе, который продлится 2 года, будет реализована сборка оборудования, на втором этапе начнется процесс производства, а на третьем этапе будет реализовано полное производство бытовой техники и автоматизация. Планируется, что завод будет обслуживать не только Армению, но и страны регион и СНГ.

Никол Пашинян придал большое значение созданию в Армении завода по производству бытовой техники и отметил, что правительство продолжит поддерживать реализацию инвестиционных программ в различных сферах экономики Армении.