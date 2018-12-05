Министерство ЧС Армении сообщает, что 5-го декабря по положению на 19:50 часов в Армении все автодороги в основном проходимы. Труднопроходим Варденяцский перевал.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из агентства департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России столпилось 320 единиц транспортных средств.