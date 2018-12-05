Пользователи Facebook из Европы столкнулись с проблемами в работе соцсети
Пользователи Facebook из ряда европейских стран, включая Францию, Великобританию и Польшу, столкнулись с проблемами в работе соцсети, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сбой произошел около 16.00 часов. По данным портала, около 43% жалоб пользователей связаны с невозможностью авторизоваться, еще 36% пользователей вообще не могут зайти на сайт соцсети, у 19% не загружаются изображения.
- 20:13 В Сербии хозяева зажарили козу, съевшую 20 тысяч евро
- 20:10 В Армении все автодороги в основном проходимы: труднопроходим Варденяцский перевал
- 19:42 Пользователи Facebook из Европы столкнулись с проблемами в работе соцсети
- 19:06 Никол Пашинян считает публикацию своего телефонного разговора с директором СНБ проявлением контрреволюции
- 18:14 Никол Пашинян ответил на публикацию своих телефонных разговоров с директором СНБ
- 18:00 Главы МИД Армении и Азербайджана обсудят вопросы урегулирования нагорно- карабахского конфликта
- 17:54 Очень важно, чтобы наши граждане понимали свою роль не только в процессе политических, но и экономических изменений: Пашинян
- 17:53 Евросоюз назвал Россию основным источником дезинформации
- 17:42 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-12-18
- 17:41 Азиатские индексы - 05-12-18
- 17:36 U2 возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года по версии Forbes
- 17:24 Разработано несколько рабочих версий причины крушения военного самолета СУ-25 ВС Армении
- 17:02 Президент Республики Арцах посетил село Цоватех Мартунинского района
- 17:00 Индекс потребительских цен в январе-ноябре составил 3,2%
- 16:56 Евросоюз начинает процедуру подписания соглашения об условиях Brexit
- 16:40 Мэр Парижа высказалась против запрета уличных акций протеста
- 16:35 Путин: США не предоставили никаких доказательств якобы нарушения РФ ДРСМД
- 16:09 Еврокомиссия призвала страны ЕС расширить использование евро
- 16:07 Бельгия впервые стала крупнейшим экспортером пива в Европе
- 15:52 Президент Армении в Гюмри воздал дань уважения памяти жертв землетрясения
- 15:45 Снег цвета тирамису выпал в Китае
- 15:40 Председатель НС Армении Ара Баблоян принял делегацию во главе с вице-спикером Сената Итальянской Республики
- 15:31 «Газпром-Армения» отрицает слухи о приводе сотрудников компании в Лори
- 15:28 Президентом Швейцарии на 2019 год стал Уэли Маурер
- 15:20 Fox: в США уволили учительницу, рассказавшую ученикам, что Санта-Клауса не существует
- 14:55 Словакия выслала российского дипломата по подозрению в причастности к шпионажу
- 14:44 В ближайшие дни ожидаются дожди
- 14:42 Турецкие помидоры уже не вызывают ажиотажа у россиян, заявили в Минсельхозе
- 14:17 Никол Пашинян продолжил агиткампанию в городском транспорте
- 14:05 СМИ: Facebook разрешит создание приложений, дублирующих имеющиеся в соцсети сервисы
- 13:24 Зурабишвили рассказала, где пройдет инаугурация
- 13:16 Китайская компания выразила готовность построить в Армении завод по производству энергии из мусора
- 13:15 Армен Саркисян поддержал расширение производства красок в Гюмри
- 13:06 Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов года
- 12:48 Обвиняющие в сдаче Арцаха должны дать пояснения: Никол Пашинян
17:45, 30.11.2018
Просмотрели 1519 раз Правительство Никола Пашиняна в течение последних нескольких месяцев всегда внимательно относилось к Арцаху: Араик Арутюнян
19:06, 29.11.2018
Просмотрели 1508 раз Нам необходимо создать справедливую и мирную обстановку для решения карабахского конфликта: Армен Саркисян на вопрос азербайджанского участника
15:42, 01.12.2018
Просмотрели 1486 раз Гаагская церковь ведет 800-часовой беспрерывный молебен — с целью недопущения депортации армянской семьи
19:55, 29.11.2018
Просмотрели 1482 раз Никол Пашинян направил поздравительное послание Саломе Зурабишвили в связи с ее избранием на пост президента Грузии
18:21, 30.11.2018
Просмотрели 1330 раз Президент Республики Арцах принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения Шаварша Кочаряна