Пользователи Facebook из Европы столкнулись с проблемами в работе соцсети

Пользователи Facebook из ряда европейских стран, включая Францию, Великобританию и Польшу, столкнулись с проблемами в работе соцсети, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Как сообщает

Арменпресс

со ссылкой на

РИА новости

, сбой произошел около 16.00 часов. По данным портала, около 43% жалоб пользователей связаны с невозможностью авторизоваться, еще 36% пользователей вообще не могут зайти на сайт соцсети, у 19% не загружаются изображения.