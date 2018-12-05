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Пользователи Facebook из Европы столкнулись с проблемами в работе соцсети


Пользователи Facebook из ряда европейских стран, включая Францию, Великобританию и Польшу, столкнулись с проблемами в работе соцсети, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сбой произошел около 16.00 часов. По данным портала, около 43% жалоб пользователей связаны с невозможностью авторизоваться, еще 36% пользователей вообще не могут зайти на сайт соцсети, у 19% не загружаются изображения.


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