Никол Пашинян считает публикацию своего телефонного разговора с директором СНБ проявлением контрреволюции

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook коснулся публикации прослушек своих телефонных разговоров с директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном, а также разговора Ванецяна с начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном.Как сообщает Арменпресс, Пашинян выразил уверенность в том, что видео было опубликовано, потому что «круг вокруг коррумпированной системы все больше и больше затягивается».

«Коррумпированная система видит: то, что мы обещали, шаг за шагом станет действительностью после парламентских выборов. Эти прослушки публикуются для поиска спасение. Я уже говорил и сейчас утверждаю, что, по сути, это война, объявленная государственности Армении, и тех, кто провоцировал эту войну, ждет сокрушительное поражение», - сказал Никол Пашинян.

Он сообщил, что запись телефонных разговоров смонтирована, вырезана, сняты несколько эпизодов. «Удалены те эпизоды, когда директор СНБ говорит, что судья испуган, и я говорю, что значит напуган вы - СНБ и должны защищать судей», - подчеркнул Пашинян.

Он выразил убежденность в том, что этот инцидент является проявлением контрреволюции, и нет сомнений в том, что контрреволюция и коррумпированная система потерпят сокрушительное поражение.

«На предстоящих выборах я призываю вас также голосовать ради этого, голосовать за меня в качестве кандидата на пост премьер-министра и этим дать мне поручение, чтобы всех коррумпированных субъектов мы привели к суду, вернули деньги в государственную казну, чтобы они служили Республике Армения и благосостоянию народа Республики Арцах и нашим национальным мечтам», - сказал Никол Пашинян, отметив, что гражданин Армении победил, и эта победа будет доведена до конца.